"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России

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ТАСС, 20 августа. "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
В конце первого тайма главный арбитр матча Михаил Вилков удалил одного из врачей "Краснодара" за несогласие с решением судьи.
"Ростов" набрал 14 очков и вышел на третье место в чемпионата России. "Краснодар" с 12 очками занимает пятое место.
В следующем туре "Ростов" сыграет в гостях с санкт- петербургским "Зенитом", "Краснодар" проведет домашний матч против московского "Динамо". Обе игры пройдут 27 августа.