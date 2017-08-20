"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 20 августа. "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

В конце первого тайма главный арбитр матча Михаил Вилков удалил одного из врачей "Краснодара" за несогласие с решением судьи.

"Ростов" набрал 14 очков и вышел на третье место в чемпионата России. "Краснодар" с 12 очками занимает пятое место.

В следующем туре "Ростов" сыграет в гостях с санкт- петербургским "Зенитом", "Краснодар" проведет домашний матч против московского "Динамо". Обе игры пройдут 27 августа.