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"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России

Спорт
20 августа, 21:59 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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Болельщики "Ростова"

Болельщики "Ростова"

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 20 августа. "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

В конце первого тайма главный арбитр матча Михаил Вилков удалил одного из врачей "Краснодара" за несогласие с решением судьи.

"Ростов" набрал 14 очков и вышел на третье место в чемпионата России. "Краснодар" с 12 очками занимает пятое место.

В следующем туре "Ростов" сыграет в гостях с санкт- петербургским "Зенитом", "Краснодар" проведет домашний матч против московского "Динамо". Обе игры пройдут 27 августа.

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