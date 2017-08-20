"Севастополь" победил ялтинский "Рубин" в матче чемпионате Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа./ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" со счетом 3:1 обыграл на своем поле ялтинский "Рубин" в воскресенье в матче первого тура чемпионата Крыма.

В составе севастопольцев дубль сделал Редван Османов (17-я, 40-я минуты), еще один мяч на счету Андрея Паныча (83). За ялтинцев отличился Алексей Мосендз (86).

В другом матче дня "Евпатория" дома обыграла феодосийскую "Кафу" (3:0). Мячи на счету Александра Борща (57), Вадима Автаева (76) и Петра Опарина (89).

В субботу "Кызылташ" из Бахчисарая проиграл 1:3 симферопольской "ТСК-Таврии", а керченский "Океан" сыграл вничью 1:1 с "Крымтеплицей" из поселка Молодежное Симферопольского района.

Пот итогам первого тура места в чемпионате распределились следующим образом: 1. "Евпатория" (3), 2. "ТСК-Таврия" (3), 3. "Севастополь" (3), 4. "Океан" (1), 5. "Крымтеплица" (1), 6. "Рубин" (0), 7. "Кызылташ" (0), 8. "Кафа" (0).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В нем участвует восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой "ТСК- Таврии", вторым чемпионом стал "Севастополь".