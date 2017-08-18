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Ветоха: около 100 детских футбольных тренеров Крыма получат лицензии УЕФА

Спорт
18 августа, 14:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее президент Крымского футбольного союза сообщил, что ориентировочно с 10 по 20 сентября 2017 года Крым посетит делегация специального комитета УЕФА

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдадут от 80 до 120 лицензий категории "С" детским футбольным тренерам Крыма. Об этом ТАСС сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

Ранее президент КФС сообщил, что ориентировочно с 10 по 20 сентября 2017 года Крым посетит делегация специального комитета УЕФА во главе с директором департамента национальных ассоциаций Зораном Лаковичем.

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"Ждем делегацию УЕФА в середине сентября, все в силе. С коллегами находимся на постоянной связи, ждем более детальной информации", - сказал Ветоха.

"Есть договоренность, что позже к нам приедет еще одна делегация УЕФА, которая проведет обучение и сертификацию наших тренеров, работающих с юными футболистами. Мы рассчитываем, что обучение пройдет от 80 до 120 специалистов, которые получат лицензию категории "С", - сказал собеседник ТАСС.

УЕФА в марте 2017 года сообщил, что выделяет КФС один млн евро на развитие футбола в Крыму. Средства пойдут на приобретение искусственного газона для четырех профессиональных полей на полуострове, а также на подготовку тренеров и судей. КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

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