Ветоха: все готово для проведения чемпионата Крыма по футболу

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МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Все готово для проведения третьего чемпионата Крыма по футболу, который стартует 19 августа встречей между керченским "Океаном" и "Крымтеплицей" из поселка Молодежное. Об этом ТАСС сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.
"У нас все в порядке. Команды вышли из отпусков, провели сборы - кто-то больше, кто-то меньше. По предсезонной подготовке понимаем, что у нас есть команды-лидеры и есть менее знаковые клубы. Все восемь команд в строю, прошли вчера аттестацию, последние документы поданы, все нормально", - сказал Ветоха.
"По инфраструктуре у нас есть проблемки, но будем их решать, - продолжил собеседник ТАСС. - Два стадиона закрываются на реконструкцию по Федеральной целевой программе, поэтому клубы "Кызылтыш" и "Рубин" будут играть на одной арене. У нас были накладки, но мы успешно развели команды. Конечно, если мы не будем реконструировать стадионы, то само ничего не случится. Через два года у нас будут новые арены, как на материковой части".
В третьем чемпионате премьер-лиги КФС сезона-2017/18 сыграют восемь команд из разных городов полуострова. Это "Севастополь", "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района, "Евпатория", "Океан" (Керчь), "ТСК- Таврия" (Симферополь), "Кафа" (Феодосия), "Рубин" (Ялта) и новичок чемпионата бахчисарайский "Кызылташ".
КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой "ТСК-Таврии", вторым чемпионом полуострова стал "Севастополь".