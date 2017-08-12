"Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа./ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крыма, выиграв в субботу со счетом 3:1 у "Евпатории".

В составе победителей отличились Александр Жабокрицкий (12-я минута), Андрей Кива (23) и Редван Османов (47). У проигравших гол на счету Дмитрия Матвиенко (58, с пенальти).

Суперкубок Крыма разыгрывался во второй раз. Первым обладателем трофея 13 августа 2016 года стала "ТСК- Таврия" (Симферополь), которая со счетом 2:0 победила клуб "КФУ-Бахчисарай".

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате Крыма по футболу участвует восемь команд. Третий чемпионат стартует 19 августа 2017 года.