Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крыма по футболу

Спорт
12 августа, 21:07 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа./ТАСС

В матче за этот трофей клуб из "Севастополя" победил "Евпаторию" со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа./ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крыма, выиграв в субботу со счетом 3:1 у "Евпатории".

В составе победителей отличились Александр Жабокрицкий (12-я минута), Андрей Кива (23) и Редван Османов (47). У проигравших гол на счету Дмитрия Матвиенко (58, с пенальти).

Суперкубок Крыма разыгрывался во второй раз. Первым обладателем трофея 13 августа 2016 года стала "ТСК- Таврия" (Симферополь), которая со счетом 2:0 победила клуб "КФУ-Бахчисарай".

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате Крыма по футболу участвует восемь команд. Третий чемпионат стартует 19 августа 2017 года.

Смотрите также

Арбитр ФИФА обслужит матч за Суперкубок Крыма по футболу

Футболисты из Крыма могут быть задействованы в международных трансферах в 2018 году

Суперкубок Крыма по футболу 12 августа разыграют "Евпатория" и "Севастополь"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
3
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
4
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
5
В Шарлотсвилле столкнулись три автомобиля
6
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
7
Худрук театра: "Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама