Голубев: задача ФК "Ростов" на сезон - быть в верхней части таблицы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Перед футбольным клубом "Ростов" ставится задача на сезон занять место в верхней части турнирной таблицы чемпионата России. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Летом "Ростов" покинул Курбан Бердыев, занимавший пост вице-президента - тренера клуба. Вслед за ним ушел ряд ведущих игроков, включая Александра Ерохина, Дмитрия Полоза, Кристиана Нобоа (все - в "Зенит"), Федора Кудряшова, Сослана Джанаева, Владимира Граната (все - в "Рубин", который возглавил Бердыев). Команду возглавил Леонид Кучук.

"Команда очень основательно трансформировалась после прихода нового тренера, и болельщики с некоторым опасением ждали начала чемпионата России. Но сегодня команда в полной мере удовлетворяет запросы болельщиков. Если говорить о начале сезона, когда мы очень осторожно относились к прогнозам, то нам нужен был просто хороший футбол. Естественно, о вылете мы не говорили, это даже не обсуждалось".

"Мы договорились, что после первой части чемпионата попробуем уточнить задачу. Думаю, это обязательное попадание в десятку, а точнее - быть в верхней части таблицы", - добавил губернатор.

Голубев отметил вклад "Ростова" в улучшение позиций России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций. "Я доволен тем, как "Ростов" играл в последние годы. Как известно, в прошлом году "Ростов" принес российскому футболу больше всех очков, и теперь у нас будет на одну команду больше в следующем сезоне. Стартом я доволен, как и вчерашним результатом (в воскресенье "Ростов" на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с "Краснодаром" - прим. ТАСС), хотя возможности, конечно, были", - сказал Голубев.

После семи туров "Ростов" занимает третье место в чемпионате России, отставая на пять очков от лидирующего "Зенита". Матч "Зенит" - "Ростов" пройдет 27 августа.