Российский дзюдоист Лаппинагов завоевал серебро на Универсиаде

ТАСС, 21 августа. Россиянин Аслан Лаппинагов завоевал серебряную медаль в соревновании дзюдоистов в весовой категории до 81 кг на Универсиаде в Тайбэе.

В финальной схватке 24-летний россиянин проиграл южнокорейскому дзюдоисту Ли Сын Су.

Лаппинагов является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года в данной весовой категории.

Эта медаль стала 11-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко