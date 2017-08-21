Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский дзюдоист Лаппинагов завоевал серебро на Универсиаде

Спорт
21 августа, 12:53 UTC+3 ТАСС

В финальной схватке 24-летний россиянин проиграл спортсмену из Южной Кореи Ли Сын Су

Поделиться
Материал из 1 страницы
Аслан Лаппинагов

Аслан Лаппинагов

© EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

ТАСС, 21 августа. Россиянин Аслан Лаппинагов завоевал серебряную медаль в соревновании дзюдоистов в весовой категории до 81 кг на Универсиаде в Тайбэе.

В финальной схватке 24-летний россиянин проиграл южнокорейскому дзюдоисту Ли Сын Су.

Лаппинагов является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года в данной весовой категории.

Эта медаль стала 11-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Смотрите также

Российская дзюдоистка Костенко завоевала бронзу Универсиады

Тимошинина и Тихомирова завоевали бронзу Универсиады в синхронных прыжках в воду с вышки

Кузнецов завоевал бронзу в прыжках в воду с метрового трамплина на Универсиаде

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
2
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
3
Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области станет платным с конца 2017 года
4
Кабмин ввел плату за проезд по участкам дороги "Дон" в Ростовской области и на Кубани
5
В Москве простились с Верой Глаголевой
6
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
7
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама