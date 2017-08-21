Кузнецов завоевал бронзу в прыжках в воду с метрового трамплина на Универсиаде

ТАСС, 21 августа. Россиянин Евгений Кузнецов завоевал бронзовую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе.

27-летний Кузнецов набрал 434,20 балла по итогам шести прыжков. Чемпионом стал южнокорейский спортсмен Ким Ён Нам (453,00), для которого эта медаль стала второй на текущей Универсиаде. Ранее в синхронных прыжках с десятиметровой вышки он в паре с У Харамом выиграл бронзу. Второе место занял американец Бриадам Эррера (449,25).

Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. В его активе шесть медалей чемпионатов мира (золото, четыре серебра и бронза). В июле 2017 года на чемпионате мира в Будапеште Кузнецов выиграл золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым. Также россиянин восемь раз становился чемпионом Европы и восемь раз - призером европейских первенств (пять серебряных и три бронзовые награды).

Эта медаль стала восьмой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и шесть бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко