Кузнецов завоевал бронзу в прыжках в воду с метрового трамплина на Универсиаде

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ТАСС, 21 августа. Россиянин Евгений Кузнецов завоевал бронзовую медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на Универсиаде в Тайбэе.
27-летний Кузнецов набрал 434,20 балла по итогам шести прыжков. Чемпионом стал южнокорейский спортсмен Ким Ён Нам (453,00), для которого эта медаль стала второй на текущей Универсиаде. Ранее в синхронных прыжках с десятиметровой вышки он в паре с У Харамом выиграл бронзу. Второе место занял американец Бриадам Эррера (449,25).
Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. В его активе шесть медалей чемпионатов мира (золото, четыре серебра и бронза). В июле 2017 года на чемпионате мира в Будапеште Кузнецов выиграл золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым. Также россиянин восемь раз становился чемпионом Европы и восемь раз - призером европейских первенств (пять серебряных и три бронзовые награды).
Эта медаль стала восьмой для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов одна золотая, одна серебряная и шесть бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко