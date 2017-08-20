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Сейранов доволен выступлением российских спортсменов в первый день Универсиады

Спорт
20 августа, 19:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В неофициальном общекомандном зачете россияне занимают пятое место

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Сергей Сейранов

Сергей Сейранов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены в первый день летней Универсиады в Тайбэе показали себя достойно, однако упустили несколько наград в фехтовании и дзюдо. Своей оценкой выступления россиян поделился с ТАСС глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

Сборная России в воскресенье завоевала одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых наград. Первая медаль сборной России на Универсиаде стала золотой - Роман Измайлов и Никита Шлейхер стали чемпионами в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Серебро выиграла женская сборная России по плаванию в составе Марии Каменевой, Полины Лапшиной, Анастасии Гуженковой и Арины Опенышевой в кролевой эстафете 4х100 м, мужская команда в составе Михаила Вековищева, Андрея Арбузова, Сергея Фесикова и Никиты Королева стала третьей в аналогичной эстафете.

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Три бронзовые медали в активе российских дзюдоистов. Александра Бабинцева выиграла медаль в весовой категории до 78 кг. Также награды завоевали Нияз Билалов (до 100 кг) и Антон Брачев (свыше 100 кг). Мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Владислава Поляшова, Алексея Ростова, Даниила Казачкова, Ильи Кибартаса и Кирилла Прокопьева выиграла бронзовые медали в командном первенстве.

"В принципе, я результатами первого дня доволен - те медали, которые мы сегодня должны были взять, мы взяли, - считает Сейранов. - Немного огорчили сегодня фехтовальщики, только один саблист сумел добраться до четвертьфинала, а остальные выбыли из борьбы на более ранних стадиях. А вот пловцы, считаю, не подвели. Пусть сегодня было много финалов, но в эстафетах мы сумели взять серебро и бронзу".

"Прыгуны в воду, конечно, молодцы. Они сумели принести сегодня нам первую золотую медаль. А дзюдоисты возвращались расстроенными: они надеялись бороться в финалах, но получилось только три бронзы", - отметил собеседник агентства.

"Российским спортсменам противостоят очень серьезные соперники"

Сейранов отметил, что в командном турнире у мужчин в спортивной гимнастике победители Универсиады японцы приехали в Тайбэй, наполовину укомплектовавшись членами национальной сборной. "Серебряный призер - сборная Украины - привезла сюда всех сильнейших во главе с олимпийским чемпионом Олегом Верняевым. Мы стали третьими, и после шестого места, которое заняли на предыдущих играх в Кванджу, это серьезный шаг вперед", - считает глава РССС.

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"Соперники у нас серьезные. Если брать плавание, то за ту же сборную США выступают те, кто недавно выступал на чемпионате мира. На Универсиаде нам противостоят олимпийские чемпионы, победители мировых первенств. У России, за исключением, пожалуй, прыжков в воду, первых номеров практически нет", - подытожил Сейранов.

В неофициальном общекомандном зачете россияне занимают пятое место. На первой строчке идет сборная КНДР, завоевавшая три золотые и две серебряные медали. На втором месте идут японцы (3-1-1), на третьем - команда Южной Кореи (2-2-2). Сборная России лидирует после первого дня по общему количеству выигранных медалей (семь), опережая американцев и южнокорейцев, которые завоевали по шесть наград.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Соревнования завершатся 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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