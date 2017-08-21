Россиянин Бида завоевал золото Универсиады в фехтовании на шпагах

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ТАСС, 21 августа. Российский фехтовальщик Сергей Бида завоевал золотую медаль в личном турнире шпажистов на Универсиаде в Тайбэе.
В финале 24-летний Бида победил венгерского фехтовальщика Жомбора Баньяи - 15:11. Бронзовым призерами стали поляк Филип Бронишевский и японец Масару Ямада.
Бида является серебряным призером Европейских игр 2015 года в Баку в командном первенстве шпажистов и бронзовым медалистом чемпионата Европы 2014 года также в командном первенстве.
Россияне завоевали второе золото на Универсиаде. В первый день соревнований Роман Измайлов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Также эта медаль стала 14-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов две золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко