Россиянка Алборова завоевала серебро в фехтовании на рапирах на Универсиаде

ТАСС, 21 августа. Российская фехтовальщица Яна Алборова завоевала серебряную медаль в личном первенстве рапиристок на Универсиаде в Тайбэе.

В финале 23-летняя россиянка уступила венгерке Фаннь Креишш - 7:15. Россиянка Аделя Абдрахманова, уступившая Алборовой в полуфинале, выиграла бронзовую медаль. Также бронза в активе итальянки Монако Беатриче.

Алборова является серебряным призером Европейских игр 2015 года в Баку в турнире рапиристок и золотой медалисткой Игр в Баку в командном первенстве.

Эта медаль стала 15-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов две золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Ранее в понедельник российский шпажист Сергей Бида выиграл золото в личном турнире.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко