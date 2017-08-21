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Россиянка Алборова завоевала серебро в фехтовании на рапирах на Универсиаде

Спорт
21 августа, 15:55 UTC+3 ТАСС

В финале 23-летняя россиянка уступила венгерке Фаннь Креишш - 7:15

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Яна Алборова (слева)

Яна Алборова (слева)

© EPA/MAXIM SHIPENKOV, архив

ТАСС, 21 августа. Российская фехтовальщица Яна Алборова завоевала серебряную медаль в личном первенстве рапиристок на Универсиаде в Тайбэе.

В финале 23-летняя россиянка уступила венгерке Фаннь Креишш - 7:15. Россиянка Аделя Абдрахманова, уступившая Алборовой в полуфинале, выиграла бронзовую медаль. Также бронза в активе итальянки Монако Беатриче.

Алборова является серебряным призером Европейских игр 2015 года в Баку в турнире рапиристок и золотой медалисткой Игр в Баку в командном первенстве.

Эта медаль стала 15-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов две золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Ранее в понедельник российский шпажист Сергей Бида выиграл золото в личном турнире.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

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Таблица медалей

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Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

 

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