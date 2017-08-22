Лесун возглавил сборную России на чемпионате мира по современному пятиборью

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ТАСС, 22 августа. Чемпионат мира по современному пятиборью стартует во вторник в Каире. В составе российской сборной выступит олимпийский чемпион Александр Лесун, который заявлен в лично-командном первенстве. Лесун победил в Рио-де-Жанейро в личном турнире, в этом виде программы он также выигрывал чемпионаты мира в 2012 и 2014 годах.
На чемпионате мира в египетской столице будут разыграны семь комплектов медалей - в эстафете, личном и командном первенстве у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете. Победители командного турнира определяются по итогам личных турниров, где в составе мужской сборной России, помимо Лесуна, выступят Александр Савкин, Кирилл Беляков и Данил Калимуллин. В женском турнире заявлены Гульназ Губайдулина, Ульяна Баташова, Екатерина Хураськина и Анна Буряк.
Стартует чемпионат мира эстафетами - мужская состоится 22 августа, женская - на следующий день. В составе мужской команды России выступят Калимуллин и Илья Фролов, в женскую команду вошли юниорки Аделина Ибатуллина и Ксения Фральцова.
24 августа с квалификации стартуют личные турниры на чемпионате мира, победители у мужчин определятся 26 августа, у женщин - 27 августа. На 28 августа запланирована смешанная эстафета, состав российской команды будет определен позднее.
Впервые чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Африке, причем в Каире в течение ближайшей недели ожидается жара в 36-38 градусов. Согласно расписанию турнира, фехтование в лично-командном первенстве выносится на отдельный день, что в целом равномерно распределяет нагрузку для участников, однако лишает их выходного дня.
В чемпионате мира примут участие порядка 170 спортсменов из 29 стран. Соревнования пройдут в клубе "Пегасус" на территории парка "Дримленд", расположенного к востоку от Каира в непосредственной близости от пирамид Гизы.
Первый чемпионат мира по современному пятиборью прошел в 1949 году в Стокгольме, 20 лет назад в Софии впервые состоялся совместный турнир для мужчин и женщин. Год назад чемпионат мира прошел в Москве, сборная России победила в смешанной эстафете, где вместе с Лесуном выступала Доната Римшайте. На счету российской команды также три серебряные медали - у Лесуна в личном первенстве, в командном турнире и мужской эстафете (Илья Фролов и Олег Наумов).