Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лесун возглавил сборную России на чемпионате мира по современному пятиборью

Спорт
22 августа, 0:17 UTC+3 ТАСС

Мировое первенство стартует во вторник в Каире

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Лесун

Александр Лесун

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 22 августа. Чемпионат мира по современному пятиборью стартует во вторник в Каире. В составе российской сборной выступит олимпийский чемпион Александр Лесун, который заявлен в лично-командном первенстве. Лесун победил в Рио-де-Жанейро в личном турнире, в этом виде программы он также выигрывал чемпионаты мира в 2012 и 2014 годах.

Смотрите также
Александр Лесун

Задел перед мировым первенством: пятиборцы РФ завоевали два золота на чемпионате Европы

На чемпионате мира в египетской столице будут разыграны семь комплектов медалей - в эстафете, личном и командном первенстве у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете. Победители командного турнира определяются по итогам личных турниров, где в составе мужской сборной России, помимо Лесуна, выступят Александр Савкин, Кирилл Беляков и Данил Калимуллин. В женском турнире заявлены Гульназ Губайдулина, Ульяна Баташова, Екатерина Хураськина и Анна Буряк.

Стартует чемпионат мира эстафетами - мужская состоится 22 августа, женская - на следующий день. В составе мужской команды России выступят Калимуллин и Илья Фролов, в женскую команду вошли юниорки Аделина Ибатуллина и Ксения Фральцова.

24 августа с квалификации стартуют личные турниры на чемпионате мира, победители у мужчин определятся 26 августа, у женщин - 27 августа. На 28 августа запланирована смешанная эстафета, состав российской команды будет определен позднее.

В Каире будет 38-градусная жара

Впервые чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Африке, причем в Каире в течение ближайшей недели ожидается жара в 36-38 градусов. Согласно расписанию турнира, фехтование в лично-командном первенстве выносится на отдельный день, что в целом равномерно распределяет нагрузку для участников, однако лишает их выходного дня.

В чемпионате мира примут участие порядка 170 спортсменов из 29 стран. Соревнования пройдут в клубе "Пегасус" на территории парка "Дримленд", расположенного к востоку от Каира в непосредственной близости от пирамид Гизы.

Первый чемпионат мира по современному пятиборью прошел в 1949 году в Стокгольме, 20 лет назад в Софии впервые состоялся совместный турнир для мужчин и женщин. Год назад чемпионат мира прошел в Москве, сборная России победила в смешанной эстафете, где вместе с Лесуном выступала Доната Римшайте. На счету российской команды также три серебряные медали - у Лесуна в личном первенстве, в командном турнире и мужской эстафете (Илья Фролов и Олег Наумов).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Улица Пролетарской Диктатуры в Петербурге переименована в Лафонскую
6
"Калашников" презентовал концепт тяжелого мотоцикла
7
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама