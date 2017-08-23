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Поражение на ЧМ по борьбе помогло олимпийскому чемпиону Власову избавиться от эйфории

Спорт
23 августа, 0:42 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российский спортсмен считает, что поражение в первой же схватке на мировом первенстве сделает его только сильнее

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Роман Власов

Роман Власов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПАРИЖ, 23 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Поражение в первой же схватке на чемпионате мира в Париже помогло двукратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Роману Власову избавиться от послеолимпийской эйфории. Об этом Власов рассказал ТАСС.

В заключительный день турнира Власов уступил в первой схватке азербайджанцу Элвину Мурсалиеву (2:2, по последнему действию). Россиянин, дважды выигрывавший Олимпиаду в весе до 75 кг, дебютировал на чемпионате мира в новой весовой категории - до 80 кг.

"Удался ли эксперимент со сменой весовой категории, время покажет. Но я должен был остаться в строю, не пропускать этот год. И пусть он не привел меня к большим победам, я был в команде, - рассказал Власов. - Этот год дал мне опыт, помог избавиться от олимпийской эйфории, забыть предыдущие победы. Сейчас в голове будет сидеть это поражение, великие ломаются от поражений, но тот, кто проходит это, добивается вершин".

Ташкентское дежавю

Власов признался, что на борцовском ковре в Париже испытал дежавю - подобное с ним произошло в 2014 году на чемпионате мира в Ташкенте. "Это просто дежавю, все как тогда - отключается дыхание, перестаешь чувствовать ковер, соперника. Первая встреча всегда дается мне тяжело, но тут скорее психологически оказался не готов", - рассказал борец.

Выступая на чемпионате мира в Ташкенте, Власов в весовой категории до 75 кг не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований, уступив американцу Эндрю Томасу Бисеку.

"Если бы я перед парижским чемпионатом почувствовал, что не готов, что нахожусь не в форме, я бы сюда не поехал, - сказал борец. - Я чувствовал себя хорошо, я прошел все этапы, я все сделал. Значит так суждено было случиться. Путь к пьедесталу Олимпиады розами не устлан, и это ташкентское дежавю должно пройти".

Верните партер

Власов до этого неоднократно выигрывал у Мурсалиева, лишившего его возможности побороться за медаль. "Я раньше не проигрывал ему, пока партер не запретили. Я не ищу и не буду искать легких путей, и если борьбу все-таки оставят без партера, я буду бороться дальше в нынешних условиях, буду исправлять ошибки в стойке. Но, глядя на сегодняшнюю борьбу, никто не осмелится убрать партер окончательно - это будет не та борьба, что притягивает взгляд зрителей", - сказал Власов.

На чемпионате мира в Париже российская сборная по греко-римской борьбе впервые осталась без золотых наград, которые команда неизменно завоевывала в течение последних 64 лет. Турнир завершился для россиян двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

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