В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса

Участники поединка между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором, специализирующимся на смешанных единоборствах, получат один из самых высоких гонораров в истории бокса. Хотя стороны не имеют права разглашать условия контракта, известно, что минимальный гонорар Мэйуэзера может составить около $100 млн, тогда как дебютирующего в профессиональном боксе Макгрегора - $75 млн.

Запланированный на 26 августа бой между Мэйуэзером и Макгрегором в Северной Америке покажет телеканал Showtime, который с 2013 года обладает правами на трансляции поединков с участием Флойда. Показ будет организован по привычной для Северной Америки системе "плати за просмотр" (pay per view, PPV), когда телезрители за определенную сумму получают право на просмотр конкретного события. Стоимость абонентской платы за просмотр предстоящего боя составит $89,95, еще $10 придется заплатить за трансляцию в качестве HD.

Перед боем сложно определить, какой доход получат организаторы от продажи телетрансляций. По некоторым прогнозам, если бой будет иметь коммерческий успех, то доходы участников могут быть увеличены в четыре раза и Мэйуэзер получит рекордный гонорар в истории бокса.

Немалая сумма будет выручена и от продажи билетов на сам бой, который состоится на арене "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе. Самые дешевые билеты стоят $1900, места ближе к рингу можно приобрести за $5 тыс., а цена так называемого "платинового" пакета составляет $15 тыс.

Мэйуэзер богаче всех

40-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером в истории бокса, заметно опережая другую яркую звезду современного профессионального ринга - филиппинца Мэнни Пакьяо. В отличие от Пакьяо, Мэйуэзер еще никому не проигрывал, победив в том числе и самого Мэнни. Самый пока прибыльный поединок в истории бокса между Мэйуэзером и Пакьяо состоялся 2 мая 2015 года и получил название "Бой века", завершившись победой американца единогласным решением судей.

Организаторам поединка удалось продать рекордное количество трансляций боя по системе PPV. За просмотр поединка Мэйуэзера и Пакьяо в американском Парадайсе (штат Невада) заплатили 4,6 млн телезрителей, что принесло доход в $400 млн. По условиям контракта гонорар разделили в пропорции 60% к 40% в пользу Мэйуэзера, и общая сумма, заработанная американцем, составила $210 млн, тогда как Пакьяо получил $140 млн.

Бой Мэйуэзера и Пакьяо был долгожданным событием в мировом спорте, планировался несколько лет и, в отличие от предстоящего поединка Флойда с Макгрегором, вызывал интерес борьбой за титулы. Бой Мэнни и Флойда был объединительным в полусреднем весе (до 66,7 кг), на кону стояли принадлежавшие американцу титулы суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC), а также пояс Всемирной боксерской организации (WBO), которым владел Пакьяо.

Но в итоге многие поклонники бокса оказались разочарованы поединком. Мэйуэзер вновь применил оборонительную тактику и не позволил филиппинцу проявить свои лучшие качества - прежде всего невероятную для среднего веса ударную мощь. К тому же после окончания боя выяснилось, что за месяц до поединка Пакьяо получил травму руки, однако, не желая терять обещанного гонорара, сторона филиппинца скрыла этот факт. По сути, Пакьяо боксировал без особых шансов на победу - исключительно ради рекордного гонорара.

Началось все с де ла Хойи

Впервые Мэйуэзер получил рекордный гонорар еще в 2007 году, когда провел бой с американцем Оскаром де ла Хойей. 34-летний де ла Хойя был чемпионом мира WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), Мэйуэзер же только набирал популярность и к 30 годам был готов сместить "Золотого мальчика" с пьедестала. Для этого Мэйуэзер даже перешел в более тяжелую категорию и победил более звездного на тот момент соперника по очкам.

Бой также прошел в Лас-Вегасе и принес организаторам рекордную на тот момент прибыль. Было продано 2,4 млн трансляций в формате PPV - за последующие 10 лет преодолеть эту цифру удалось лишь в бою Флойда с Пакьяо.

Де ла Хойя заработал за этот бой $53 млн, Мэйуэзер довольствовался $25 млн, но в 30 лет он находился в самом начале пути к баснословным гонорарам. Победа над де ла Хойей открыла Флойду дорогу к славе. В дальнейшем каждый бой Флойда продавал около миллиона трансляций, что приносило организаторам от $50 млн. Немалая часть доставалась Мэйуэзеру, каждый бой которого приносил ему восьмизначные суммы в долларах.

Флойда не остановил и Альварес

Одним из самых коммерчески успешных боев Мэйуэзера стал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре 2013 года. Рыжий мексиканец за счет своей ударной техники считался одним из немногих боксеров, способных победить Флойда, и для встречи с ним никого никогда не боявшийся Мэйуэзер вновь перешел в более тяжелую категорию - первый средний вес. Организаторы заработали на телетрансляциях рекордные на тот момент $150 млн.

Альварес к 23 годам не потерпел ни одного поражения в 43 боях, однако Мэйуэзер в привычном стиле победил по очкам и завоевал титулы чемпиона мира WBA и WBC в первом среднем весе. От которых вскоре отказался, вернувшись в привычную категорию до 66,7 кг. А гонорар Флойда составил рекордные на тот момент $41,5 млн.

Последние заработки Мэйуэзера почти на порядок превышают суммы, которые зарабатывали в ринге даже самые популярные супертяжеловесы. Так, украинец Владимир Кличко за победу в чемпионском бою в Москве с Александром Поветкиным в октябре 2013 года заработал $17,425 млн. Сопоставимые суммы Владимир Кличко получил за бои с тремя британскими соперниками - Дэвидом Хэем, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Точную сумму гонорара назвать сложно, потому что боксеры получали процент от продажи платных телетрансляций в Великобритании.

Виталий Кличко гонораров более $10 млн за поединки не получал, звезды недавнего прошлого также редко проводили бои с такими серьезными доходами - 15-20 лет назад рассчитывать на крупные суммы от продажи прав на телетрансляции было невозможно.

Ухо за миллионы

Лишь Эвандер Холифилд и Майк Тайсон сумели собрать изрядную кассу - и получили рекордные по тем временам гонорары. Два великих боксера дважды встретились в ринге - в ноябре 1996 года и в июле 1997-го. В первом поединке Холифилд победил техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у Тайсона титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе. Учитывая, что Тайсон защищал свой титул, а Холифилд был претендентом, то гонорар Майка составил около $30 млн, что почти в три раза больше суммы, заработанной его соперником.

Интерес к реваншу был огромен, и организаторам удалось продать 2 миллиона платных трансляций, а гонорары боксеров составили порядка $30 млн (Тайсон) и $35 млн (Холифилд). Тайсон заработал гигантскую сумму, несмотря на то, что бой завершился его скандальной дисквалификацией после третьего раунда, когда он откусил у соперника кусок уха. Промоутер Тайсона Дон Кинг добился, чтобы Майк получил-таки свой гонорар, но затем почти все отобрал в суде. Оставшаяся часть гонорара Тайсона ушла на оплату его многочисленных долгов.

Тайсону был всего 31 год, однако больше он чемпионом мира не стал. Холифилду было 35, но он продолжал карьеру еще почти 15 лет, хотя таких денег больше не зарабатывал. Даже два его поединка с Ленноксом Льюисом в 1999 году, когда Холифилд проиграл все свои титулы, не собрали такую кассу, как легендарные бои Эвандера с "Железным Майком".

Льюис свой рекордный гонорар также заработал в бою с Тайсоном - в июне 2002 года. Хотя Леннокс на год старше Майка, к 37 годам он считался первой звездой супертяжелого веса. От Тайсона же, по сути, осталось одно громкое имя, однако и оно помогло боксерам заработать, по разным оценкам, от $20 млн до $30 млн. И это несмотря на то, что исход боя мало у кого вызывал сомнений - Льюис нокаутировал Тайсона в восьмом раунде.

Подготовил Евгений Трушин