Мещеряков: португальский футболист Эдер усилит атакующую линию "Локомотива"

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Португальский нападающий Эдер станет усилением атакующей линии московского футбольного клуба "Локомотив". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
В среду было объявлено, что "Локомотив" арендовал Эдера у французского "Лилля". Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона с правом выкупа. Португалец получил 24-й номер.
"Мы считаем, что это усиление атаки, все-таки он игрок сборной Португалии - не самой слабой в кавычках команды Европы. Надеемся, что он даст нам усиление в линии нападения", - сказал Мещеряков.
В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" в "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.