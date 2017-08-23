Меркушкин: вместимость "Самары-Арены" может быть недостаточной для болельщиков "Крыльев"

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САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Вместимость "Самары-Арены", возводимой к чемпионату мира по футболу, может оказаться недостаточной для болельщиков "Крыльев Советов". Такое мнение высказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
"Крылья Советов" выступают в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Домашние матчи команда проводит на стадионе "Металлург", вмещающем более 30 тысяч зрителей. "Самара-Арена" рассчитана на 45 тысяч мест.
"В Самаре проблемы с посещаемостью нет. Лет 10 лет назад стадион "Металлург" был одним из самых заполняемых в Европе. При мне (Меркушкин стал губернатором Самарской области в мае 2012 года - прим. ТАСС) 34 тысячи зрителей собиралось четыре раза, причем не все попадали на стадион. Самара - очень футбольный регион, даже на ФНЛ собирается по 10-12 тысяч, в сентябре, думаю, будут ходить больше", - сказал Меркушкин.
"Все условия, чтобы футбол дальше развивался, есть. Возможно, вместимости нового стадиона для отдельных матчей будет не хватать", - добавил губернатор.
По словам Меркушкина, после чемпионата мира новый стадион, скорее всего, будет передан в управление "Крыльям Советов". "Окончательное решение не принято, есть ряд юридических вопросов. Претендент номер один - это клуб. Хоть клуб сегодня и играет в ФНЛ, он хорошо организован, понятен и прозрачен", - отметил Меркушкин.
Строительство "Самары-Арены" будет завершено до конца текущего года.
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