ФИФА расследует жалобу Неймара на неполучение бонусных выплат от "Барселоны"

ТАСС, 23 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) будет расследовать жалобу бразильского нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара, связанную с неполучением его отцом бонусных выплат от "Барселоны" в размере €25 млн. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

В октябре 2016 года Неймар продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года. Отцу Неймара, который является агентом футболиста, полагался бонус в размере €25 млн за продление игроком контракта.

Во вторник пресс-служба "Барселоны" сообщила, что каталонский клуб намерен отсудить у Неймара €8,5 млн, полученные нападающим в качестве бонуса за продление соглашения, а также еще 10% от этой суммы за просроченную задолженность. В среду испанское издание Marca сообщило, что Неймар обратится в суд с встречным иском к "Барселоне".

В начале августа "Барселона" получила €222 млн, после того как нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Трансфер в клуб из Парижа сделал 25-летнего бразильца самым дорогим игроком в истории футбола. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 года. В ее составе он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.