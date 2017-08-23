Футболист ПСЖ Неймар подаст встречный иск на "Барселону"

ТАСС, 23 августа. Бразильский футболист французского "Пари Сен-Жермен" Неймар обратится в суд с встречным иском к бывшему клубу испанской "Барселоне". Об этом сообщает испанская газета Marca, приводя текст совместного заявления футболиста и его адвокатов.

Во вторник стало известно, что "Барселона" намерена отсудить у бразильского форварда Неймара €8,5 млн за нарушение им условий контракта.

"Мы сообщаем всем, что Неймар и его адвокаты знают о новостях, опубликованных во вторник по поводу судебных исков, которые намерена подать "Барселона". После официального уведомления и полного рассмотрения требований "Барселоны" защита игрока будет действовать в установленном порядке. Что касается бонусов, причитающихся игроку за продление контракта с "Барселоной", то его юристы уже начали подготовку соответствующих документов для обращения в суд", - говорится в заявлении.

В начале августа "Барселона" получила €222 млн, после того как нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел во французский "Пари Сен-Жермен". В октябре 2016 года Неймар продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года. Теперь испанский клуб хочет вернуть бонус в размере €8,5 млн, который был выплачен футболисту за подписание нового договора, а также еще 10% от этой суммы за просроченную задолженность.

Переход в клуб из Парижа сделал 25-летнего бразильца самым дорогим игроком в истории футбола. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 года. В ее составе он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.