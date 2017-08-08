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СМИ: Неймар планирует подать жалобу на "Барселону" в ФИФА за невыплаченный бонус

Спорт
8 августа, 18:23 UTC+3 ТАСС

Речь идет об отказе "Барселоны" выплатить отцу футболиста бонус в размере £23 млн за продление контракта игроком в прошлом году

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Неймар

Неймар

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 8 августа. Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар планирует обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на свою бывшую команду испанскую "Барселону" из-за невыплаченного бонуса. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

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Речь идет об отказе "Барселоны" выплатить отцу футболиста бонус в размере £23 млн за продление контракта игроком в прошлом году. Отмечается, что юристы 25-летнего бразильца еще не направили документы в ФИФА, но данный вариант развития событий рассматривается.

Неймар, с 2013 года выступавший за "Барселону", на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с ПСЖ. В этот же день было объявлено, что форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн.

В составе "Барселоны" Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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Неймар заявил, что решение о переходе в ПСЖ было одним из самых трудных в его жизни

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