"Барселона" намерена отсудить у Неймара €8,5 млн за нарушение условий контракта

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"Барселона" намерена отсудить у Неймара €8,5 млн за нарушение условий контрактаСпорт 22 августа, 17:53
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ТАСС, 22 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен отсудить у бразильского форварда Неймара €8,5 млн за нарушение им условий контракта. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".
В начале августа "Барселона" получила €222 млн, после того как нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел во французский "Пари Сен-Жермен". В октябре 2016 года Неймар продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года. Теперь испанский клуб хочет вернуть бонус в размере €8,5 млн, который был выплачен футболисту за подписание нового договора, а также еще 10% от этой суммы за просроченную задолженность.
"Барселона" предприняла эти действия в защиту своих интересов после того, как контракт Неймара был расторгнут всего через несколько месяцев после его подписания до 2021 года", - говорится в заявлении клуба.
Трансфер в клуб из Парижа сделал 25-летнего бразильца самым дорогим игроком в истории футбола. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.
Неймар выступал за "Барселону" с 2013 года. В ее составе он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола..