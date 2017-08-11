Французская федерация футбола получила сертификат по трансферу Неймара в ПСЖ

ТАСС, 11 августа. Французская федерация футбола получила от испанской федерации необходимый сертификат на международный трансфер бразильского нападающего Неймара в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщается в Twitter организации.

Ранее появилась информация, что Неймар не сможет принять участие в матче второго тура чемпионата Франции против "Генгама" из-за отсутствия этого сертификата.

3 августа 25-летний Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

Матч "Генгам" - ПСЖ пройдет в воскресенье.

В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола. ПСЖ занял второе место по итогам прошлого сезона чемпионата Франции.