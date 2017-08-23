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Футболист аргентинского "Индепендьенте" Ригони перешел в "Зенит"

Спорт
23 августа, 14:59 UTC+3 ТАСС

Полузащитник стал пятым аргентинцем, перешедшим в петербургский клуб в летнее трансферное окно

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Эмилиано Ригони

Эмилиано Ригони

© EPA/ERNESTO ARIAS

ТАСС, 23 августа. Полузащитник аргентинского футбольного клуба "Индепендьенте" Эмилиано Ригони перешел в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Во вторник 24-летний аргентинец прибыл в Санкт-Петербург, где прошел медицинское обследование и подписал четырехлетний контракт с "Зенитом".

В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах в составе "Индепендьенте" во всех турнирах и забил семь мячей.

Ригони стал пятым аргентинцем, перешедшим в "Зенит" в летнее трансферное окно. Ранее в "Зенит" перешли Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.

Смотрите также

El Tribuno: футболист Ригони перейдет из "Индепендьенте" в "Зенит" за €10,5 млн

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Агент: сделку по переходу Ригони в ФК "Зенит" можно считать закрытой

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