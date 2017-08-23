Футболист аргентинского "Индепендьенте" Ригони перешел в "Зенит"

ТАСС, 23 августа. Полузащитник аргентинского футбольного клуба "Индепендьенте" Эмилиано Ригони перешел в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Во вторник 24-летний аргентинец прибыл в Санкт-Петербург, где прошел медицинское обследование и подписал четырехлетний контракт с "Зенитом".

В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах в составе "Индепендьенте" во всех турнирах и забил семь мячей.

Ригони стал пятым аргентинцем, перешедшим в "Зенит" в летнее трансферное окно. Ранее в "Зенит" перешли Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.