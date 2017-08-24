Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по бенди может пройти в шведском Венерсборге

ТАСС, 24 августа. Шведский Венерсборг может принять чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, который был перенесен из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Как отметил вице-президент Международной федерации хоккея с мячом и руководитель Федерации хоккея с мячом Швеции Стиг Бертильссон, принципиальная договоренность по этому вопросу уже достигнута. Также среди кандидатов значились другие шведские города - Вестерос и Лидчепинг, однако наибольшие шансы принять турнир есть у Венерсборга. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в октябре в Сандвикене во время заседания технического комитета Международной федерации хоккея с мячом.

В понедельник ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город. Решение связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены "Байкал". В последний раз Венерсборг принимал чемпионат мира по хоккею с мячом в 2013 году, тогда победителем турнира стала сборная России.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в России и Китае. Хабаровск примет матчи группы А, в которую входят восемь сильнейших сборных, а Харбин - группы В, в которую входят все остальные. Игры группы А пройдут с 29 января по 4 февраля.