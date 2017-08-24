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Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмы

Спорт
24 августа, 12:00 UTC+3 ТАСС

Ранее с турнира также снялись серб Новак Джокович, японец Кэй Нисикори и действующий чемпион - швейцарец Станислас Вавринка

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Милош Раонич

Милош Раонич

© EPA/PETE MAROVICH

ТАСС, 24 августа. Канадский теннисист Милош Раонич снялся с Открытого чемпионата США из-за травмы левого запястья. Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

"Мы желаем Милошу Раоничу скорейшего выздоровления, поскольку травма левого запястья вынудила его сняться с Открытого чемпионата США", - говорится в сообщении.

Спортсмен получил повреждение на проходившем с 7 по 13 августа турнире серии "Мастерс" в Монреале. Из-за этой же травмы Раонич также пропустил "Мастерс" в Цинциннати.

Помимо Раонича, занимающего 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), с Открытого чемпионата США снялись серб Новак Джокович (5-е место в рейтинге), японец Кэй Нисикори (10) и действующий чемпион - швейцарец Станислас Вавринка (4).

Раонич начал профессиональную карьеру в 2007 году. За это время канадец выиграл восемь турниров ATP. В турнирах Большого шлема его наилучшим достижением является выход в финал Уимблдона 2016 года.

Открытый чемпионат США - четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема. Матчи основной сетки соревнований пройдут в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

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