Шарапова получила wild card в основную сетку US Open

ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема - US Open (общий призовой фонд - более $50 млн, рекордный в истории тенниса). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

При этом не сообщается, сможет ли 30-летняя россиянка выступить на турнире. В начале августа Шарапова получила травму левого предплечья на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде и вынуждена была сняться с соревнований. Позднее спортсменка также отказалась от участия в турнире в Торонто, который прошел с 5 по 13 августа.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Таким образом, Открытый чемпионат США может стать первым турниром серии Большого шлема в сезоне для Шараповой.

Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года.