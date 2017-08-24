Передача Маркова помогла "Ак Барсу" обыграть "Куньлунь" в матче КХЛ

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ТАСС, 24 августа. Казанский "Ак Барс" обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Владимир Ткачев (14-я минута), Федор Малыхин (29) и Джастин Азеведу (50, 59). У гостей отличились Коре Кейн (4) и Алексей Поникаровский (27).
Результативной передачей на Ткачева отметился 38-летний защитник Андрей Марков, который в июле подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом" и провел свой дебютный матч в КХЛ.
В следующем матче "Ак Барс" 26 августа примет владивостокский "Адмирал", "Куньлунь" в тот же день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".
Результаты других матчей игрового дня: