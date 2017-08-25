Директор "Манчестер Сити" назвал невозможным переход Месси из "Барселоны" в его команду

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ТАСС, 25 августа. Переход аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в английский футбольный клуб "Манчестер Сити" является невозможным вариантов развития событий. Такое мнение высказал спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн, слова которого приводит портал Goal.
Контракт 30-летнего футболиста с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2018 года. В конце июля текущего года испанский клуб объявил о продлении соглашения с Месси на более длительный срок, однако официальная церемония подписания нового контракта до сих пор не состоялась. По информации газеты Mundo Deportivo, "Манчестер Сити" рассчитает воспользоваться задержкой с подписанием нового соглашения между "Барселоной" и Месси и намерен выплатить прописанную в его контракте сумму отступных в 300 млн евро.
"Перестаньте, это просто невозможно. Месси останется в "Барселоне", - прокомментировал слухи о трансфере футболиста Бегиристайн.
"Мы можем еще попытаться сделать кое-что до закрытия трансферного окна, но сейчас мы всем довольны. Если что-то случится в последние дни, то мы должны быть всегда готовы к этому, в этом заключается наша работа. Если мы видим, что можем каким-то образом усилить команду, то мы сделаем это. Но на данный момент мы действительно довольны", - добавил спортивный директор "Манчестер Сити".
Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка страны и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе национальной сборной нападающий стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.