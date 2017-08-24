СМИ: отец Месси начал переговоры о переходе сына в "Манчестер Сити"

ТАСС, 24 августа. Отец и агент аргентинского футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе Орасио Месси начал вести переговоры о переходе сына в английский "Манчестер Сити". Об этом сообщает британская газета The Sun.

Контракт 30-летнего футболиста и "Барселоны" рассчитан до 30 июня 2018 года. В конце июля текущего года испанский клуб объявил о продлении соглашения с Месси на более длительный срок, однако официальная церемония подписания нового контракта до сих пор не состоялась.

По данным The Sun, руководство "Манчестер Сити" рассчитывает подписать футболиста бесплатно летом 2018 года, когда у него закончится текущий контракт с "Барселоной". Ранее сообщалось, что английский клуб может подписать Месси в текущее трансферное окно, выплатив прописанную в его контракте сумму отступных в €300 млн.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.