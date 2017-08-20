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СМИ: "Манчестер Сити" намерен приобрести Месси у "Барселоны" за €300 млн

Спорт
20 августа, 15:20 UTC+3 ТАСС

Англичане рассчитывают завершить сделку по приобретению 30-летнего форварда до конца августа

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/Mariscal

ТАСС, 20 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси за €300 млн. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации издания, англичане рассчитывают завершить сделку по приобретению 30-летнего форварда до конца августа и намерены выплатить прописанную в его контракте сумму отступных - €300 млн. Отмечается, что руководство "Манчестер Сити" намерено воспользоваться задержкой в подписании нового контракта между Месси и "Барселоной" - клуб объявил о продлении соглашения в июле текущего года, однако официальная церемония подписания контракта до сих пор не состоялась.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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