Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата Испании

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ТАСС, 7 августа. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории чемпионата Испании по версии Центра исследований истории и статистики футбола Испании (CIHEFE). Об этом сообщает газета Marca.
30-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании с 349 голами.
Всего было проанализировано 9280 игроков, 86 розыгрышей чемпионата Испании, начиная с первого турнира в 1929 году. При подсчете учитывался ряд факторов: сыгранные минуты в каждом сезоне, голы с игры, с пенальти, автоголы, красные карточки.
Месси набрал 545 очков. На втором месте с 528 очками Рауль, выступавший за мадридский "Реал" (1994-2010). Третий - Сесар Санчес с 524 очками, игравший за "Барселону" в 1939-1955 годах.
Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.