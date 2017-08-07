Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата Испании

ТАСС, 7 августа. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории чемпионата Испании по версии Центра исследований истории и статистики футбола Испании (CIHEFE). Об этом сообщает газета Marca.

30-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании с 349 голами.

Всего было проанализировано 9280 игроков, 86 розыгрышей чемпионата Испании, начиная с первого турнира в 1929 году. При подсчете учитывался ряд факторов: сыгранные минуты в каждом сезоне, голы с игры, с пенальти, автоголы, красные карточки.

Месси набрал 545 очков. На втором месте с 528 очками Рауль, выступавший за мадридский "Реал" (1994-2010). Третий - Сесар Санчес с 524 очками, игравший за "Барселону" в 1939-1955 годах.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.