Дрозд: боксер Мэйуэзер будет избивать Макгрегора и издеваться над ним

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ТАСС, 25 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер в поединке против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора будет избивать соперника и издеваться над ним. Такое мнение высказал российский боксер Григорий Дрозд, слова которого приводит пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".
Дрозд назвал Мэйуэзера недосягаемой величиной для ирландца. "Американец обладает такими навыками, которые Макгрегору не снились. Это будет избиение и издевательство, в любую секунду Мэйуэзер будет делать то, что захочет", - заявил россиянин. Также он добавил, что рад за участников боя, которые заработают такие огромные деньги, что после этого им можно и заканчивать со спортом.
Дрозд подчеркнул, что предстоящий поединок не станет конкурентным. "Макгрегор может наброситься, устроить бардак, пошуметь, парень большой и навыки есть. Он может ударить ногой или сделать проход в ноги, любую выходящую за рамки бокса вещь. Это порадует его фанатов, но составить конкуренцию Флойду - смешно", - отметил Дрозд.
40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.
На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегкой и легкой). За бой с американцем Эдди Альваресом 12 ноября 2016 года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.