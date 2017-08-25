Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дрозд: боксер Мэйуэзер будет избивать Макгрегора и издеваться над ним

Спорт
25 августа, 15:24 UTC+3 ТАСС

Дрозд считает, что в предстоящем поединке не будет борьбы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Григорий Дрозд

Григорий Дрозд

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер в поединке против обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора будет избивать соперника и издеваться над ним. Такое мнение высказал российский боксер Григорий Дрозд, слова которого приводит пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

Дрозд назвал Мэйуэзера недосягаемой величиной для ирландца. "Американец обладает такими навыками, которые Макгрегору не снились. Это будет избиение и издевательство, в любую секунду Мэйуэзер будет делать то, что захочет", - заявил россиянин. Также он добавил, что рад за участников боя, которые заработают такие огромные деньги, что после этого им можно и заканчивать со спортом.

Дрозд подчеркнул, что предстоящий поединок не станет конкурентным. "Макгрегор может наброситься, устроить бардак, пошуметь, парень большой и навыки есть. Он может ударить ногой или сделать проход в ноги, любую выходящую за рамки бокса вещь. Это порадует его фанатов, но составить конкуренцию Флойду - смешно", - отметил Дрозд.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегкой и легкой). За бой с американцем Эдди Альваресом 12 ноября 2016 года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.

Смотрите также

В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса

Победитель боя Мэйуэзер - Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантов

Нурмагомедов будет комментировать бой Макгрегор - Мэйуэзер

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама