СМИ: ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций клубным чемпионатом мира

ТАСС, 26 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) с 2021 года намерена проводить клубный чемпионат мира вместо Кубка конфедераций. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в 2021 году турнир, который будет проводиться раз в четыре года, пройдет в Китае. В чемпионате мира будут принимать участие 24 клуба, которые будут разделены на восемь групп по три команды, в плей-офф выйдут только победители групп.

В турнире примут участие 12 европейских клубов, пять южноамериканских, два африканских, два азиатских и два североамериканских. Еще одна путевка будет разыгрываться в предварительном турнире между клубом из Океании и представителем других конфедераций. Европа будет представлена четырьмя последними победителями Лиги чемпионов и четырьмя финалистами турнира, еще четыре клуба будут выбраны по лучшему европейскому коэффициенту.

Клубный чемпионат мира проводится с 2005 года, на данный момент в нем принимают участие семь команд. Кубок конфедераций проводится за год до проведения чемпионата мира, в нем участвую национальные сборные-победители каждого из шести континентальных чемпионатов и команда страны, в которой проводится соревнование. В 2017 году турнир прошел в России, победителем стала сборная Германии.