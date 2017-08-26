Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слепцова заявила, что завершила карьеру по личной причине

Спорт
26 августа, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Олимпийская чемпионка 2010 года заявила, что не планирует переходить на тренерскую работу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Слепцова

Светлана Слепцова

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2010 года, рассказала, что приняла решение о завершении карьеры по личной причине. Слова спортсменки приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ранее о завершении карьеры биатлонистки в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. Чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край), который завершится 27 августа, станет последним турниром для 31-летней россиянки. В субботу Слепцова стала чемпионкой мира, победив в спринте.

"Эмоции, конечно, положительные, приятные, - сказала Слепцова. - Очень хотелось порадовать болельщиков не только эстафетной медалью, но и личной. Как все знают, это мои заключительные гонки. Хочется закончить на достойной, высокой ноте".

Смотрите также

Слепцова завоевала золото в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

Тихонов: Слепцова приняла верное решение о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова объявила о завершении карьеры

"Принятое решение о завершении карьеры не помогло сегодня, все равно это давило на меня, я переживала, что это мои последние гонки, уже, может, не с такой мотивацией выходила. Во-первых, мы не готовились к этому чемпионату, никто не знал, что все так сложится. Гонки на самом деле мне даются очень тяжело. Слава богу, что пока удача на моей стороне", - добавила спортсменка.

"Я приняла решение неделю назад. Причина личная, и я объявлю об этом завтра, до сегодняшнего дня об этом знали только самые близкие. Предложений по работе пока не поступало, знаю только, что тренером я работать не стану. Но пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше", - отметила Слепцова.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
2
Анализ данных и доработки конструкторов позволили ВКС РФ добиться успеха в Сирии
3
Королева Норвегии отправилась на лесную прогулку вместе с мигрантами
4
Супружеская пара погибла при пожаре в частном доме в Подмосковье
5
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
6
Противостояние на крышах Петербурга: восторженные зрители и рассерженные жители
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама