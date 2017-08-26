Слепцова заявила, что завершила карьеру по личной причине

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2010 года, рассказала, что приняла решение о завершении карьеры по личной причине. Слова спортсменки приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ранее о завершении карьеры биатлонистки в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. Чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край), который завершится 27 августа, станет последним турниром для 31-летней россиянки. В субботу Слепцова стала чемпионкой мира, победив в спринте.

"Эмоции, конечно, положительные, приятные, - сказала Слепцова. - Очень хотелось порадовать болельщиков не только эстафетной медалью, но и личной. Как все знают, это мои заключительные гонки. Хочется закончить на достойной, высокой ноте".

"Принятое решение о завершении карьеры не помогло сегодня, все равно это давило на меня, я переживала, что это мои последние гонки, уже, может, не с такой мотивацией выходила. Во-первых, мы не готовились к этому чемпионату, никто не знал, что все так сложится. Гонки на самом деле мне даются очень тяжело. Слава богу, что пока удача на моей стороне", - добавила спортсменка.

"Я приняла решение неделю назад. Причина личная, и я объявлю об этом завтра, до сегодняшнего дня об этом знали только самые близкие. Предложений по работе пока не поступало, знаю только, что тренером я работать не стану. Но пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше", - отметила Слепцова.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше. В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.