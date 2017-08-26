Олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова объявила о завершении карьеры

ТАСС, 26 августа. Российская биатлонистка Светлана Слепцова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2010 года, объявила о завершении карьеры. Об этом сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ" комментатор Дмитрий Губерниев.

Чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край), который завершится 27 августа, станет последним турниром для 31-летней россиянки.

"Светлана Слепцова завершила карьеру", - сказал Губерниев.

Слепцова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Ванкувере в эстафете, также в ее активе золото эстафеты на чемпионате мира 2009 года в южнокорейском Пхенчхане и победа в смешанной эстафете на чемпионате Европы 2017 года в Польше.

В Кубке мира россиянка дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира, пять из которых она одержала в индивидуальных гонках.