Волков стал вторым в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону

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ТАСС, 26 августа. Россиянин Алексей Волков завоевал серебро в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Волков преодолел дистанцию за 23 минуты 17,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Победителем стал белорус Владимир Чепелин (23.13,5; 1). Третье место занял словак Томаш Хасилла (23.20,0; 1).
Россиянин Александр Печенкин занял четвертое место (отставание - +17,0; 2), Антон Шипулин - седьмое (+44,4; 4), Максим Буртасов - девятое (+1.05,1; 0), Александр Поварницын - 16-е (+1.16,5; 4).
Позднее в субботу пройдет женская спринтерская гонка на 7,5 км, в которой примут участие россиянки Ольга Дмитриева, Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова и Ульяна Кайшева.
Чемпионат мира по летнему биатлону завершится 27 августа.