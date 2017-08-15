Шипулин и Слепцова вошли в состав сборной России на ЧМ по летнему биатлону

ЦИК хочет создать мобильное приложение для поиска избирательного участкаПолитика 15 августа, 14:57
Музей Москвы станет главной площадкой "Ночи кино" в 2017 годуКультура 15 августа, 14:56
На Кольской верфи в Мурманской области создадут более 8 тысяч рабочих местНовости партнеров 15 августа, 14:55
Суд 17 августа рассмотрит апелляцию по делу о гибели людей на нефтезаводе в ЮгреНовости Урала 15 августа, 14:48
В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистовНаука 15 августа, 14:48
Футболист "Урала" Лунгу в ближайшее время пройдет медосмотр для "Аланьяспора"Спорт 15 августа, 14:47
Два липецких педагога получили премию правительства РФНовости партнеров 15 августа, 14:41
Илюмжинов: участие Каспарова в турнирах способствует росту интереса к шахматамСпорт 15 августа, 14:41
Авиакомпания S7 планирует приобрести 10 самолетов A320neoТранспорт 15 августа, 14:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин и олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова вошли в состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском Пермского края. Состав команды опубликован на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В состав мужской сборной также вошли Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печенкин, Максим Буртасов. В состав женской команды также включены Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова и Ольга Дмитриева.
В соревнованиях юниоров Россию представят Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев, Степан Парфенов, а в соревнованиях юниорок - Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина и Наталья Ушкина.
Летний чемпионат мира по биатлону пройдет с 24 по 27 августа.