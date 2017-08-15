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Шипулин и Слепцова вошли в состав сборной России на ЧМ по летнему биатлону

Спорт
15 августа, 14:27 UTC+3 ТАСС

Турнир пройдет с 24 по 27 августа в Чайковском Пермского края

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

ТАСС, 15 августа. Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин и олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова вошли в состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском Пермского края. Состав команды опубликован на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

В состав мужской сборной также вошли Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Поварницын, Александр Печенкин, Максим Буртасов. В состав женской команды также включены Ульяна Кайшева, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова и Ольга Дмитриева.

В соревнованиях юниоров Россию представят Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев, Степан Парфенов, а в соревнованиях юниорок - Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина и Наталья Ушкина.

Летний чемпионат мира по биатлону пройдет с 24 по 27 августа.

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