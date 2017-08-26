"Рубин" обыграл "Тосно" в матче чемпионата России

Российский борец вольного стиля Гогаев завоевал бронзу на чемпионате мираСпорт 26 августа, 20:49
Путин назвал фестиваль "Спасская башня" визитной карточкой МосквыОбщество 26 августа, 20:48
Министр культуры РФ открыл всероссийскую акцию "Ночь кино"Культура 26 августа, 19:52
Турнир по дзюдо "Золотая лига" будет посвящен памяти погибшего посла РФ в Турции КарловаСпорт 26 августа, 19:51
Михайлов надеется, что Егорян сможет выступать в полную силу в новом сезонеСпорт 26 августа, 19:36
Хэмилтон заявил, что для него честь повторить рекорд Шумахера по победам в квалификацияхСпорт 26 августа, 19:33
"Рубин" обыграл "Тосно" в матче чемпионата РоссииСпорт 26 августа, 19:28
Пожар на подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске полностью ликвидированПроисшествия 26 августа, 19:18
"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче чемпионата КХЛСпорт 26 августа, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. Казанский "Рубин" одержал победу над "Тосно" из Ленинградской области со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 19-й минуте забил Максим Канунников. "Рубин" в чемпионате страны не проигрывает уже на протяжении шести матчей.
В турнирной таблице казанский клуб поднялся на третье место, набрав 14 очков, "Тосно" с семью баллами идет 12-м.
В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Тосно" примет махачкалинский "Анжи". Оба матча пройдут 10 сентября.