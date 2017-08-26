"Рубин" обыграл "Тосно" в матче чемпионата России

ТАСС, 26 августа. Казанский "Рубин" одержал победу над "Тосно" из Ленинградской области со счетом 1:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 19-й минуте забил Максим Канунников. "Рубин" в чемпионате страны не проигрывает уже на протяжении шести матчей.

В турнирной таблице казанский клуб поднялся на третье место, набрав 14 очков, "Тосно" с семью баллами идет 12-м.

В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Тосно" примет махачкалинский "Анжи". Оба матча пройдут 10 сентября.