"Урал" потерпел первое поражение в чемпионате России, уступив "Локомотиву"

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Алексей Миранчук (56). Еще один мяч в свои ворота забил вратарь хозяев Гильерме (32). Для "Урала" это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата страны.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 19 очков, столько же в активе у санкт-петербургского "Зенита", который свой матч проведет в воскресенье против "Ростова". "Урал" с девятью баллами идет девятым.
В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" примет "СКА-Хабаровск".