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"Урал" потерпел первое поражение в чемпионате России, уступив "Локомотиву"

Спорт
26 августа, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 19 очков

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:1 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джефферсон Фарфан (21-я минута) и Алексей Миранчук (56). Еще один мяч в свои ворота забил вратарь хозяев Гильерме (32). Для "Урала" это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата страны.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 19 очков, столько же в активе у санкт-петербургского "Зенита", который свой матч проведет в воскресенье против "Ростова". "Урал" с девятью баллами идет девятым.

В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" примет "СКА-Хабаровск".

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