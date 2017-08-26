Семин: "Локомотиву" нужен еще один хороший нападающий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" нуждается в еще одном хорошем нападающем после аренды португальца Эдера. Об этом на пресс-конференции после матча восьмого тура чемпионата России с "Уралом" (2:1) сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

29-летний Эдер подписал контракт с "Локомотивом" в среду. Ранее СМИ сообщали, что к железнодорожникам также может перейти форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба.

"Я не имею права говорить про Дзюбу, потому что это игрок "Зенита". У меня к нему отношение потрясающее, он должен играть на чемпионате мира. Но замечательно, если бы у нас был еще один хороший нападающий. Что касается Эдера, одно дело, когда он был хорошим вчера, но другое, когда приезжаешь в новую страну, здесь адаптация, но, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Семин.

Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году из московского "Спартака". За петербургский клуб он провел 84 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. За сборную России игрок принял участие в 22 матчах и забил 11 голов.

После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате, имея тоже 19 очков, но с одной игрой в запасе.