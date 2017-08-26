Семин: футболисты "Локомотива" отправятся в сборную России с хорошим настроением

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полузащитники московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей и Антон Миранчуки, Владислав Игнатьев а также Дмитрий Тарасов отправятся в расположение сборной России в хорошем настроении после победы над "Уралом". Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В субботу "Локомотив" в матче восьмого тура чемпионата России на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1. Сбор национальной команды начнется 28 августа и завершится 3 сентября контрольным матчем с футбольным клубом "Динамо".

"Хорошо, что есть победа перед перерывом, игроки уедут с хорошим настроением в сборные. Матч был интересный, потому что обе команды играющие. Нам было достаточно сложно, но моментов у нас было больше, в атаке наши играли очень хорошо. Играли достаточно неплохо, и [ранние] замены не требовались", - сказал Семин.

После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Урал" располагается на девятом месте с девятью очками.