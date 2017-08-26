Семин: футболисты "Локомотива" отправятся в сборную России с хорошим настроением

Мамиашвили: отсутствие золота у борцов на ЧМ - серьезный звонок за три года до ОИСпорт 26 августа, 23:53
"Интер" обыграл "Рому" в матче чемпионата ИталииСпорт 26 августа, 23:45
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"Общество 26 августа, 23:28
Алексей Миранчук: "Локомотив" не должен думать о чемпионствеСпорт 26 августа, 23:19
Сборная России завоевала бронзу в командном турнире на чемпионате мира по пятиборьюСпорт 26 августа, 23:05
CNN: ураган "Харви" привел к гибели одного человекаПроисшествия 26 августа, 23:04
Сборная России впервые осталась без золотых медалей на чемпионатах мира по борьбеСпорт 26 августа, 22:59
Семин: футболисты "Локомотива" отправятся в сборную России с хорошим настроениемСпорт 26 августа, 22:38
Семин: "Локомотиву" нужен еще один хороший нападающийСпорт 26 августа, 22:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полузащитники московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей и Антон Миранчуки, Владислав Игнатьев а также Дмитрий Тарасов отправятся в расположение сборной России в хорошем настроении после победы над "Уралом". Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
В субботу "Локомотив" в матче восьмого тура чемпионата России на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1. Сбор национальной команды начнется 28 августа и завершится 3 сентября контрольным матчем с футбольным клубом "Динамо".
"Хорошо, что есть победа перед перерывом, игроки уедут с хорошим настроением в сборные. Матч был интересный, потому что обе команды играющие. Нам было достаточно сложно, но моментов у нас было больше, в атаке наши играли очень хорошо. Играли достаточно неплохо, и [ранние] замены не требовались", - сказал Семин.
После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Урал" располагается на девятом месте с девятью очками.