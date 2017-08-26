"Локомотив" проведет сбор в Австрии во время перерыва на матчи сборных

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" во время паузы в чемпионате России на матчи национальных команд отправится на сбор в Австрию, который продлится с 30 августа по 6 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
"Сейчас три дня отдыха, некоторые футболисты отправятся в сборные. Потом проведем сбор в Австрии с теми игроками, которые остались", - сказал Семин.
Сбор национальной команды пройдет на базе футбольного клуба "Динамо" в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. В заключительный день сборная России сыграет контрольный матч против "Динамо". Из "Локомотива" в национальную команду были вызваны Алексей и Антон Миранчуки, а также Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев.