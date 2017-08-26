Британский теннисист Энди Маррей снялся с US Open из-за травмы

Путин поручил детально выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской областиПроисшествия 26 августа, 22:20
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ТАСС, 26 августа. Вторая "ракетка" мира британец Энди Маррей снялся с Открытого чемпионата США из-за травмы бедра. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.
Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября.