Шарапова сыграет с Халеп в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

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ТАСС, 25 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова встретится со вторым номером мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на Открытый чемпионат США. Эти соревнования станут для нее первым турниром серии Большого шлема после дисквалификации. Из-за травмы она пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила специальное приглашение от организаторов турнира.
Шарапова и Халеп играли друг с другом шесть раз и во всех матчах побеждала россиянка. За свою карьеру Шарапова в матчах первого круга Открытого чемпионата США одержала 10 побед и не потерпела ни одного поражения. Халеп из семи матчей в первом круге турнира в США выиграла шесть и проиграла один. Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года.
Россиянка Светлана Кузнецова, "посеянная" на турнире под восьмым номером, в первом круге встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, Анастасия Павлюченкова (19) - с американкой Кристиной Макхейл, Евгения Родина - с канадкой Эжени Бушар, Дарья Касаткина - с китаянкой Ван Цян, Екатерина Макарова - с немкой Моной Бартель. Соперницы Елены Весниной и Натальи Вихлянцевой определятся по итогам квалификации.
Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.