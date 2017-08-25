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Шарапова сыграет с Халеп в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
25 августа, 19:28 UTC+3 ТАСС

Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

©  EPA/ETTORE FERRARI

ТАСС, 25 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова встретится со вторым номером мирового рейтинга румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на Открытый чемпионат США. Эти соревнования станут для нее первым турниром серии Большого шлема после дисквалификации. Из-за травмы она пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила специальное приглашение от организаторов турнира.

Шарапова и Халеп играли друг с другом шесть раз и во всех матчах побеждала россиянка. За свою карьеру Шарапова в матчах первого круга Открытого чемпионата США одержала 10 побед и не потерпела ни одного поражения. Халеп из семи матчей в первом круге турнира в США выиграла шесть и проиграла один. Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года.

Россиянка Светлана Кузнецова, "посеянная" на турнире под восьмым номером, в первом круге встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, Анастасия Павлюченкова (19) - с американкой Кристиной Макхейл, Евгения Родина - с канадкой Эжени Бушар, Дарья Касаткина - с китаянкой Ван Цян, Екатерина Макарова - с немкой Моной Бартель. Соперницы Елены Весниной и Натальи Вихлянцевой определятся по итогам квалификации.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

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