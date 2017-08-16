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Организаторы US Open не учитывали допинговую историю Шараповой при выдаче wild card

Спорт
16 августа, 0:46 UTC+3 ТАСС

Отрытый чемпионат США может стать для россиянки первым турниром серии Большого шлема в сезоне

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 16 августа. Ассоциация тенниса США (USTA) не учитывала допинговую историю российской теннисистки Марии Шараповой при принятии решения о выдаче ей специального приглашения (wild card) в основную сетку четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема - US Open. Заявление организации приводит журналист Times Стюарт Фрейзер на своей странице в Twitter.

Организаторы турнира объявили о предоставлении wild card 30-летней россиянке во вторник. US Open может стать для Шараповой первым турниром серии Большого шлема в сезоне.

"Отстранение Шараповой за допинг завершилось, оно не стало фактором, который мог бы повлиять на решение о предоставлении wild card, - говорится в заявлении. - Следуя нашим традициям, мы предоставляем приглашение бывшим чемпионам турнира, которые не могут попасть на него по тем или иным причинам. Кроме того, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми теннисистами в кампусе USTA с речью о важности антидопинговой программы в теннисе".

В начале августа Шарапова получила травму левого предплечья на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде и вынуждена была сняться с соревнований. Позднее спортсменка также отказалась от участия в турнире в Торонто, который проходил с 5 по 13 августа.

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Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Шарапова побеждала на турнире в 2006 году.

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Шарапова, Мария Юрьевна
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