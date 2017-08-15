Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild card

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ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила организаторов четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема - US Open (общий призовой фонд - более $50 млн, рекордный в истории тенниса) - за предоставление специального приглашения (wild card) для участия в основной сетке соревнований.
"Спасибо организаторам, это потрясающе", - написала Шарапова в Twitter.
Thank you, @usopen. This is so so special. #goosebumps https://t.co/MnolaaqKsN— Maria Sharapova (@MariaSharapova) August 15, 2017
Организаторы турнира объявили о предоставлении wild card 30-летней россиянке во вторник. US Open может стать первым турниром серии Большого шлема в сезоне для Шараповой.
В начале августа Шарапова получила травму левого предплечья на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде и вынуждена была сняться с соревнований. Позднее спортсменка также отказалась от участия в турнире в Торонто, который прошел с 5 по 13 августа.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.
Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Шарапова является победительницей US Open 2006 года.