Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild card

Спорт
15 августа, 21:14 UTC+3 ТАСС

В начале августа спортсменка получила травму левого предплечья на турнире WTA в американском Стэнфорде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/ETTORE FERRARI

ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила организаторов четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема - US Open (общий призовой фонд - более $50 млн, рекордный в истории тенниса) - за предоставление специального приглашения (wild card) для участия в основной сетке соревнований.

"Спасибо организаторам, это потрясающе", - написала Шарапова в Twitter.

Организаторы турнира объявили о предоставлении wild card 30-летней россиянке во вторник. US Open может стать первым турниром серии Большого шлема в сезоне для Шараповой.

В начале августа Шарапова получила травму левого предплечья на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде и вынуждена была сняться с соревнований. Позднее спортсменка также отказалась от участия в турнире в Торонто, который прошел с 5 по 13 августа.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Шарапова является победительницей US Open 2006 года.

Смотрите также

Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

Мария Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы

Шарапова получила wild card на участие в турнире WTA в Пекине

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
2
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставку
3
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
4
СМИ: Дамаск подтвердил потерю своего истребителя
5
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
6
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
7
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама