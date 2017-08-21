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Шарапова поднялась на 147-е место в рейтинге WTA

Спорт
21 августа, 8:29 UTC+3 ТАСС

Россиянка переместилась на одну позицию

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Россиянка Мария Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 148-й на 147-ю строчку. 13 августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Екатерина Макарова переместилась с 39-й на 38-ю позицию, а Дарья Касаткина опустилась с 38-й на 39-ю. Наталья Вихлянцева поднялась на пять строчек (59), а Екатерина Александрова переместилась с 73-го места на 78-е.

Первые две позиции рейтинга сохранили чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп. В тройку вошла испанка Гарбинье Мугуруса, которая на прошлой неделе занимала шестое место. Испанка в воскресенье победила на турнире в Цинциннати, обыграв Халеп со счетом 6:1, 6:0. Бывшая первая "ракетка" мира немка Ангелик Кербер потеряла три позиции и переместилась на шестую строчку.

Рейтинг WTA от 21 августа:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6390 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6385

3 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5860

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5650

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) - 5350

6 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5146

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4750

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) - 4216

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3855...

18 (18). Елена Веснина (Россия) - 2185

20 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2025...

38 (39). Екатерина Макарова (Россия) - 1400...

39 (38). Дарья Касаткина (Россия) - 1395...

59 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) - 996...

78 (73). Екатерина Александрова (Россия) - 763...

83 (83). Евгения Родина (Россия) - 712...

147 (148). Мария Шарапова (Россия) - 365.

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Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
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