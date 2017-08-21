Шарапова поднялась на 147-е место в рейтинге WTA

Испанец Надаль вновь стал первой "ракеткой" мираСпорт 21 августа, 8:58
Суд начал рассмотрение по существу дела о ДТП в ХМАО, в котором погибли 10 детейНовости Урала 21 августа, 8:53
Шарапова поднялась на 147-е место в рейтинге WTAСпорт 21 августа, 8:29
Улан-Удэ заволокло дымом от лесных пожаров в соседних регионахСибирь 21 августа, 8:25
ВЦИОМ: государственная символика вызывает у россиян гордость и восхищениеОбщество 21 августа, 8:00
"Известия": Минфин не принял нулевой НДС на торговлю онлайн-магазинов РФ за рубежЭкономика и бизнес 21 августа, 6:22
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 21 августаОбщество 21 августа, 6:19
Солнечно, сухо и до 31 градуса тепла будет в столичном регионеМосква 21 августа, 6:09
"Известия": маркировка пива может привести к его удорожаниюЭкономика и бизнес 21 августа, 5:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Россиянка Мария Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 148-й на 147-ю строчку. 13 августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Екатерина Макарова переместилась с 39-й на 38-ю позицию, а Дарья Касаткина опустилась с 38-й на 39-ю. Наталья Вихлянцева поднялась на пять строчек (59), а Екатерина Александрова переместилась с 73-го места на 78-е.
Первые две позиции рейтинга сохранили чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп. В тройку вошла испанка Гарбинье Мугуруса, которая на прошлой неделе занимала шестое место. Испанка в воскресенье победила на турнире в Цинциннати, обыграв Халеп со счетом 6:1, 6:0. Бывшая первая "ракетка" мира немка Ангелик Кербер потеряла три позиции и переместилась на шестую строчку.
Рейтинг WTA от 21 августа:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6390 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6385
3 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5860
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5650
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) - 5350
6 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5146
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4750
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410
9 (9). Винус Уильямс (США) - 4216
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3855...
18 (18). Елена Веснина (Россия) - 2185
20 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2025...
38 (39). Екатерина Макарова (Россия) - 1400...
39 (38). Дарья Касаткина (Россия) - 1395...
59 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) - 996...
78 (73). Екатерина Александрова (Россия) - 763...
83 (83). Евгения Родина (Россия) - 712...
147 (148). Мария Шарапова (Россия) - 365.