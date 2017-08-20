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Тарпищев: Шарапова покажет хороший результат на US Open лишь в случае удачной жеребьевки

Спорт
20 августа, 17:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Организаторы турнира объявили о предоставлении теннисистке специального приглашения 15 августа

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/SERGIO BARRENECHEA

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова сможет показать хороший результат на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) лишь в случае удачной жеребьевки. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Организаторы турнира объявили о предоставлении Шараповой специального приглашения (wild card) 15 августа. Открытый чемпионат США может стать первым турниром серии Большого шлема в сезоне для 30-летней россиянки.

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"Шарапова сможет хорошо выступить на US Open только при благоприятном жребии. Если сумеет легко пройти пару кругов, втянуться в ритм турнира. Это будет первый турнир Большого шлема после дисквалификации - конечно, ей будет сложно, - считает Тарпищев. - Подробно о ее перспективах можно будет говорить лишь тогда, когда будет опубликована сетка турнира".

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил: в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Она вернулась на корт в начале августа, но уже после первого матча в американском Стэнфорде снялась с него из-за травмы левого предплечья, после чего отказалась и от участия в турнире в Торонто, который прошел с 5 по 13 августа.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Шарапова выигрывала этот турнир в 2006 году.

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