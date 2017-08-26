Алексей Миранчук: "Локомотив" не должен думать о чемпионстве

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" не должен расслабляться и думать о победе в чемпионате страны. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук.
В субботу "Локомотив" в матче восьмого тура чемпионата России на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1.
"Матч был тяжелым, как и все игры чемпионата, рады, что выиграли. Можно много говорить [о чемпионстве], но сейчас только первый круг, впереди много матчей. Сложно пока говорить о том, претендент ли "Локомотив" на победу в чемпионате, но приятно находиться на ведущих ролях. Поэтому каждый игрок должен выходить со стопроцентной самоотдачей и выкладываться в матче", - сказал Миранчук.
После восьми туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский "Зенит", имеющий столько же очков, но с одной игрой в запасе.