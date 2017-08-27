"СКА-Хабаровск" примет "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в воскресенье в рамках восьмого тура чемпионата России по футболу. Проигравший два матча подряд "Спартак" отправится в Хабаровск, где год назад потерпел первое поражение под руководством Массимо Карреры.

Уступив в столичных дерби ЦСКА (1:2) и "Локомотиву" (3:4), "Спартак" оказался в нижней части турнирной таблицы, и надежды на сохранение чемпионского титула становятся все более призрачными. Для итальянского тренера важно в первую очередь вернуть команде уверенность, учитывая, что она потерпела два подряд поражения, ведя в счете.

В сентябре 2016 года "Спартак" отправился в Хабаровск на матч 1/16 финала Кубка России - с командой, которая еще выступала в Футбольной национальной лиге. Каррера впоследствии признавал, что недооценил поездку на Дальний Восток - "Спартак" потерпел поражение со счетом 0:1, при этом итальянец использовал почти всех основных игроков. "Спартак" затем проиграл в чемпионате "Уфе" и "Зениту", однако Каррере в итоге удалось выправить положение, к тому же прошлой осенью команда оставалась в лидерах.

В нынешнем сезоне СКА на домашнем стадионе имени Ленина проиграл "Зениту", победил "Анжи" и сыграл вничью с "Рубином". Подопечные Алексея Поддубского не проигрывают уже три матча и в случае победы над чемпионом догонят его по очкам. Поражение "Спартака" будет означать, что команда Карреры опустится в зону борьбы за выживание. В нынешнем чемпионате "Спартак" в гостях еще не выигрывал, в четырех матчах сумев добиться ничьих лишь с "Динамо" и "Уфой".

Матч начнется в 11:00 мск, главный арбитр - Роман Галимов из Улан-Удэ. Дисквалифицирован полузащитник "Спартака" Александр Самедов, травмы помешали отправится в Хабаровск Зе Луишу и Ивелину Попову.

"Зенит" и ЦСКА играют дома

Главные претенденты на чемпионский титул "Зенит" и ЦСКА проведут домашние матчи. Лидер "Зенит" принимает "Ростов", который под руководством Леонида Кучука выступает даже лучше, чем в прошлом сезоне с Курбаном Бердыевым. После четырех побед подряд "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром", а по пропущенным мячам лидирует в чемпионате наряду с "Зенитом" (три гола). В пяти последних встречах голкипер "Ростова" бывший спартаковец Сергей Песьяков пропустил лишь раз - в матче с "Уфой", где была достигнута разгромная победа 4:1.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в четверг продлил голевую серию, дважды отличившись в матче квалификации Лиги Европы с "Утрехтом" из Нидерландов, где "Зениту" пришлось играть лишние полчаса - необходимый результат (2:0) был достигнут по итогам дополнительного времени. А в воскресной игре "Зенит" может усилить очередной аргентинский новичок - полузащитник Эмилиано Ригони.

В чемпионате России Кокорин забивает уже пять матчей подряд. В нынешнем турнире "Зенит" выиграл все три домашних встречи, а очередной матч на стадионе "Санкт-Петербург" начнется в 20:00 мск, главный арбитр - Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

В 17:30 мск ЦСКА сыграет с "Ахматом", который после трех побед на старте проиграл четыре матча подряд. Армейцы на своем поле в нынешнем чемпионате чередуют победы с поражениями, а в предыдущем домашнем матче был повержен "Спартак" - 2:1. Армейцы Виктора Гончаренко пока находятся за пределами лидирующей тройки, однако в минувшую среду они решили главную задачу лета - вышли в основной турнир Лиги чемпионов, во второй раз обыграв швейцарский "Янг Бойз" (2:0).

Главным арбитром матча ЦСКА - "Ахмат" назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

"Краснодару" остался чемпионат

Завершится тур в Краснодаре, где местные "быки" сыграют с московским "Динамо". В четверг кубанцы под руководством Игоря Шалимова потерпели фиаско в Белграде, уступив местной "Црвене Звезде" путевку в групповую стадию Лиги Европы. Оставшись без еврокубковой осени, "Краснодар" теперь должен сосредоточиться на внутреннем чемпионате и побороться за место в Лиге чемпионов, куда теперь можно будет пробиться и с третьего места.

"Динамо" в случае победы может подняться в верхнюю часть таблицы. Команда Юрия Калитвинцева пока играет в гостях исключительно на юге страны, проиграв "Ахмату" и "Ростову", однако затем победив махачкалинский "Анжи" (3:1). В Краснодаре в составе "Динамо" может дебютировать 23-летний сенегальский полузащитник Хали Тьям, который арендован у венгерского клуба МТК, а ранее играл в США и Турции.

Матч "Краснодар" - "Динамо" начнется в 20:00 мск, главный арбитр - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Восьмой тур стартовал в пятницу, когда "Анжи" победил "Уфу" (1:0). В субботу "Арсенал" проиграл "Амкару" (0:1), "Рубин" победил "Тосно" (1:0), а "Локомотив" - "Урал" (2:1). В турнирной таблице с 19 очками лидируют "Зенит" (7 матчей) и "Локомотив" (8), по 14 очков у "Рубина" (8) и "Ростова" (7).

После воскресных матчей в чемпионате России наступает двухнедельный перерыв, связанный с играми национальных сборных. Встречи девятого тура будут сыграны 9-11 сентября.