Тедеев: отсутствие золота на ЧМ болезненно, но нужно было дать шанс молодым борцам

ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Отсутствие золотых наград чемпионата мира для сборной России по вольной борьбе это болезненный результат, но на послеолимпийском турнире было необходимо дать шанс молодым спортсменам. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

На чемпионате мира в Париже российские борцы вольного стиля завоевали три серебра и две бронзы. Серебряные медали на счету Абдулрашида Садулаева (весовая категория до 97 кг), Хетика Цаболова (74 кг) и Гаджимурада Рашидова (61 кг). Бронзовые награды в активе Алана Гогаева (65 кг) и Владислава Валиева (86 кг). Впервые с 1954 года отечественные вольники не одержали ни одной победы на мировом первенстве

"Любое поражение для меня и для сборной болезненно, но молодым надо было дать шанс. Иначе золотого резерва у сборной уже не будет, команде нельзя стоять на месте, - подчеркнул Тедеев. - Из всего состава у нас в Париже был лишь один олимпийский чемпион - Абдулрашид Садулаев, и тот выступал в новой для себя весовой категории. Большинство - дебютанты мирового чемпионата".

Тедеев отметил, что большинство команд привезли в Париж первые составы. "Сборные Грузии, Америки, да и многие другие команды привезли сюда олимпийские составы. Но мы должны посмотреть, как проявят себя на главном международном старте года чемпионы России, - рассказал главный тренер. - Чтобы это увидела федерация и те, кто бьет себя в грудь со словами "мой выиграл чемпионат России и должен ехать на мир".

Главный тренер отметил, что спортсмен на чемпионате мира представляет в первую очередь свою страну. "Смысл в том, что на международной арене ты борешься для страны, а не для Хасавьюрта, не для Осетии. Вот тут у нас интересы с многими тренерами расходятся, к сожалению, - подчеркнул Тедеев. - Слава богу, что до Игр в Токио у нас еще есть три с половиной года".

По словам Тедеева, большинство лидеров сборной уже в следующем сезоне вернутся в команду. "У нас еще есть чемпион Европы нынешнего года Ильяс Бекбулатов, олимпийский чемпион Сослан Рамонов, чемпион мира прошлого года Магомед Курбаналиев, серебряный призер Игр в Рио Аниуар Гедуев, наш тяжеловес Билял Махов, и они все еще будут бороться. Рамонов и Гедуев прооперировались, Бекбулатов готовится к операции. Мы должны помнить, что наша главная задача на данный момент - Олимпийские игры в Токио", - отметил тренер.